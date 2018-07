Catalogna: Corte archivia estradizione

MADRID, 19 LUG - La Corte suprema spagnola ha archiviato le richieste di estradizione di politici separatisti catalani accusati di ribellione. Sono sei i politici separatisti catalani per i quali è stata richiesta l'estradizione, tra i quali l'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont che attualmente si trova in Germania dopo essere scappato in Belgio per evitare l'arresto. La decisione del giudice Pablo Llarena arriva dopo la sentenza di un tribunale tedesco che ha stabilito che Puidgemont non può essere rispedito in Spagna per ribellione ma solo per uso improprio di fondi pubblici.