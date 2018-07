Conte rinvia vertice governo su nomine

ROMA, 19 LUG - E' stato rinviato ad altra data il vertice sulle nomine che era stato convocato per oggi alle 15 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La riunione a cui dovevano partecipare i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giuseppe Tria sarebbe slittata per altri impegni istituzionali dei partecipanti. A quanto risulta, Di Maio sarebbe impossibilitato a partecipare alla riunione perché impegnato nel pomeriggio per la supervisione sulla messa a punto degli emendamenti del governo al decreto dignità. Mentre Tria è in partenza in serata per Buenos Aires dove sarà impegnato il 21 e il 22 luglio con il G20 dei ministri finanziari e delle banche centrali.