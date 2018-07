NEW YORK, 19 LUG - "Dalla Brexit non ci saranno vincitori". Lo afferma il Fmi nell'Article Iv sull'area euro "Un'integrazione debole post-Brexit" avrà un effetto negativo sull'Ue a 27. Il Fondo si dice "abbastanza preoccupato" sulla Brexit: "il tempo passa e non vediamo ancora chiarezza sui rapporti che ci saranno". Il Fmi osserva come la Brexit sta innescando una revisione del bilancio europeo e questa e' un'opportunità per migliorarne l'efficienza.