Di Maio, fiducia dl dignità? Spero di no

ROMA, 20 LUG - "Spero di no, però mi aspetto, e questo lo auspico, perché il Parlamento è sovrano, che ci sia un atteggiamento costruttivo sulle modifiche. Se poi si cominciano a fare 2-3mila emendamenti a quel punto inizia l'ostruzionismo e mi dispiace perché io ho dato tutta la disponibilità a discutere di modifiche. Devono però essere modifiche migliorative e non peggiorative e per me peggiorativo significa ripiombare verso il precariato dopo che noi abbiamo dato una stretta al precariato". Lo dice Di Maio a chi gli chiede se mantenga l'intenzione di non mettere la fiducia sul dl dignità.