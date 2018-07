Migranti: Cantone,patto no malversazioni

ROMA, 23 LUG - "Un uso corretto delle risorse non è interesse solo dei contribuenti ma dei migranti stessi, che sono le prime vittime di una gestione illecita e spregiudicata dei centri, come hanno dimostrato negli ultimi anni molteplici casi di cronaca e numerose inchieste giudiziarie". E' quanto afferma il Presidente dell'Anac Raffaele Cantone, dopo la firma dell'accordo col Viminale. "Con questo accordo - aggiunge - l'Autorità anticorruzione mette a disposizione il proprio know how per evitare che possano verificarsi nuovi odiosi episodi di malversazione".