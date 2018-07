Record export agroalimentare italiano

ROMA, 24 LUG - L'export del Made in Italy agroalimentare, con un valore di 41 miliardi di euro a fine 2017, ha raggiunto il suo primato storico e detiene una quota dell'8% sulle esportazioni dell'Ue (quasi 525 miliardi di euro). Negli ultimi 5 anni le esportazioni 'tricolori' sono aumentate del 23%, più di quelle dell'Ue (+16%) mentre il peso su quelle mondiali è passato dal 2,9% al 3,1% tra il 2013 e il 2017. Emerge dal "Rapporto sulla competitività dell'agroalimentare italiano" di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) presentato oggi a Roma. Per Ismea "il ruolo del Made in Italy nelle esportazioni del settore primario europeo emerge chiaramente analizzando i prodotti in uscita dai confini nazionali" così "per le prime cinque voci delle esportazioni agricole, l'Italia è il maggiore esportatore europeo": 35%-36% dell'export di mele e di uva, 47% di kiwi, 61% di nocciole sgusciate, 35% di prodotti vivaistici.