Estate: stranieri spendono 16 miliardi

ROMA, 26 LUG - Gli stranieri "salvano" l'estate turistica italiana che quest'anno deve fare i conti con la ripartenza di mete che "erano fuori gioco" (Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia) e il maltempo. E' di 16 miliardi infatti la spesa degli stranieri in Italia, ben 7 miliardi in più di quella degli italiani all'estero. Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia. Boom anche negli aeroporti: oltre 38 milioni i passeggeri internazionali, (2 in più dell'estate 2017). Emerge dall'indagine di Confturismo Confcommercio e Istituto Piepoli. Circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza tra maggio e luglio causa maltempo. A fronte di previsioni iniziali positive che prospettavano incrementi di arrivi e spesa dei turisti sul territorio nazionale, l'estate 2018, fortemente penalizzata dal maltempo a giugno e per buona parte di luglio, registra per ora situazioni molto differenti da zona a zona e comunque non si attendono incrementi rispetto al 2017.