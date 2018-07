Hit parade: Irama ancora re, Drake 2/o

ROMA, 27 LUG - Irama, il vincitore di Amici 2018, è il re della classifica degli album più venduti stilata da Fimi-Gfk per l'ottava settimana di fila. Al secondo posto sale Scorpion, l'ultimo album del rapper canadese Drake che uscito a fine giugno già nella prima settimana aveva superato il miliardo di ascolti digitali. Stabili in terza e quarta posizione Capo Plaza con il suo 20 e Carl Brave con Notti brave mentre sono in salita Gemitaiz 5/o con Davide e Sfera Ebbasta 6/o con Rockstar. In settima posizione Moments, l'album di debutto di Emma Muscat cantautrice e pianista di origine maltese ex allieva della scuola di Amici. Ottavo c'è Peter Pan di Ultimo. Chiudono la top ten Laura Pausini con Fatti sentire e Biondo con il suo Dejavu. Tra i singoli svetta Pablo nuovo singolo realizzato da Sfera Ebbasta assieme al producer giamaicano Rvssian, nome d'arte di Tarik Johnston. Tra i vinili ancora ancora in testa il rapper di Cinisello Balsamo al primo posto con XDVR Reloaded e al secondo con Sfera Ebbasta.