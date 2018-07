ROMA, 28 LUG - Abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei migranti negli Stati Uniti: a denunciarli l'associazione Usa ProPublica, che cita dati forniti dalla polizia che avrebbe ricevuto 125 denunce a partire dal 2014, coda dell'amministrazione Obama. Lo riferisce la Cnn. L'associazione di giornalismo investigativo no profit afferma di avere acquisito anche prove documentali di maltrattamenti e bambini scomparsi avvenuti in 70 dei circa 100 centri per migranti gestiti da un'agenzia del governo Usa.