Rai: Meloni, voteremo Foa presidente

VERONA, 30 LUG - "Il Pd ha parlato di lottizzazione sulla Rai, dopo quello che ha fatto Renzi. E' veramente ridicolo. Tacciano. Diciamo che il loro comportamento ci ha convinto a votare Marcello Foa presidente della Rai". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Non ho condiviso - ha aggiunto - il metodo sulla scelta di Foa, c'entra poco con il cambiamento. Ma essere sovranisti in Italia non è reato".