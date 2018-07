Nicaragua: Ortega, 'vogliamo aiuto Onu'

MANAGUA, 30 LUG - Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha rivelato di essersi messo in contatto con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, con differenti organismi internazionali, e con il cardinale Leopoldo Brenes per "rafforzare la Commissione di dialogo" e poter così "ottenere buoni risultati" nella soluzione della crisi che attraversa il Paese centroamericano. Nell'anticipazione di una intervista che la Cnn in spagnolo proporrà in serata (la mattina di domani in Italia), Ortega ha chiarito che è suo proposito ampliare la Commissione di dialogo "in modo da includere altri soggetti che possano rafforzare il lavoro che ha fatto finora la chiesa". Il capo dello Stato nicaraguense ha anche ventilato la possibilità di realizzare un referendum riguardante lo svolgimento di elezioni anticipate, nel quadro di una crisi che in tre mesi ha causato centinaia di vittime.