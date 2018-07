Autunno laF (Sky), serie, docu, cultura

ROMA, 31 LUG - Il romantico e passionale capitano Poldark, il tormentato detective John Cardinal, la cinica e maliziosa arrampicatrice sociale Becky Sharp di Vanity Fair, Mr Darcy ed Elizabeth Bennet da "Orgoglio e pregiudizio" ora alle prese con un misterioso omicidio: questi alcuni dei protagonisti del palinsesto per l'autunno 2018 di LaF (Sky 135), che propone un intrattenimento culturale ricco con prime tv assolute di grandi serie internazionali, documentari e produzioni originali. Eroi ed eroine moderni, complessi e affascinanti, nati da classici e bestseller della narrativa internazionale vengono proposti con il meglio della serialità mondiale: dalla terza stagione di Poldark con Aidan Turner (dal 21 settembre) alla serie-evento Vanity Fair - La fiera delle vanità (prevista per ottobre). Il thriller canadese Cardinal (con protagonista Billy Campbell), I Misteri di pemberley (miniserie che è il sequel ideale di Orgoglio e pregiudizio) le produzioni inediti come Lettori (con una Celebrity edition)