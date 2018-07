Dazi: Usa e Cina cercano riavvio tavolo

NEW YORK, 31 LUG - Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando di riavviare le trattative per evitare una guerra commerciale. Funzionari del Tesoro americano e il vice presidente cinese Liu He sono in contatto privatamente per cercare di sbloccare l'impasse. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il prossimo round di dazi americani su 16 miliardi di dollari di Made In China potrebbe già scattare mercoledì.