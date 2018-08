Dazi, Trump alzerà tariffe beni cinesi

WASHINGTON, 1 AGO - L'amministrazione Trump proporra' nei prossimi giorni di alzare i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti 'Made in China' importati negli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, spiegando come sui beni in questione le tariffe indicate nel registro federale verranno piu' che raddoppiate, dal 10% al 25%. L'obiettivo e' di fare pressione su Pechino riportando al tavolo dei negoziati le autorita' cinesi.