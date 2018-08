Ilva:ArcelorMittal, restiamo ottimisti

ROMA, 1 AGO - Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. E' quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo nella conference call con gli analisti sui risultati semestrali. Mittal ha ricordato come il termine per l'operazione sia stato prorogato al 15 settembre e di essere in trattative con "il nuovo governo italiano" ribadendo gli impegni e le proposte migliorative presentate in termini di risanamento e di ambiente. L'Ilva, ha spiegato ArcelorMittal, è "una eccellente opportunità" per il gruppo.