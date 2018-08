Al Roma Summer Fest 100 mila spettatori

ROMA, 1 AGO - Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all'Auditorium Parco della Musica che ha preso il via il 26 maggio con gli Arctic Monkeys. Due mesi di grande musica dal vivo che hanno visto la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, infiammarsi quasi ogni sera. Tanti sold out: dalla doppietta degli Arctic Monkey che da soli hanno totalizzato 10 mila spettatori ad Alanis Morissette e ancora Francesco De Gregori e Gigi Proietti. Numerose le star nazionali e internazionali come Patti Smith, Elio e le Storie Tese, Ambrogio Sparagna, Luca Barbarossa, Simple Minds, Mogwai e Franz Ferdinand, Noel Gallagher, Ringo Starr, King Crimson, Pat Metheny, Chick Corea, Jethro Tull, Alex Britti, Orchestraccia, Hollywood Vampires, James Blunt, Caetano Veloso, Steven Tyler, Sting + Shaggy, LP, Bandabardò. Quattro i concerti in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Igudesman&Ioo, Ezio Bosso, Orff/Carmina Burana, Khatia Buniatishvili.