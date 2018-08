Scritto Hemingway esce dopo 62 anni

NEW YORK, 2 AGO - Un racconto di Ernest Hemingway sarà pubblicato per la prima volta dopo 62 anni. 'A Room on the Garden Side' fu scritto nel 1956 e uscirà questa settimana sul numero di 55 di 'Strand Magazine', un periodico di letteratura. Il racconto è ambientato a Parigi, al Ritz Hotel durante la Seconda Guerra Mondiale ed è narrato da Robert, una sorta di controfigura dello scrittore che condivide con lui anche il suo soprannome 'Papa'. Robert e il suo entourage bevono vino, citano Baudelaire e parlano 'del commercio sporco della guerra'. Hemingway ha spesso tratto ispirazione dalla guerra, come ad esempio in 'Addio alle armi' (1929) e 'Per chi suona la campana' (1940). Lui stesso lavorò come autista di ambulanza durante la Prima Guerra Mondiale e fu sia un soldato sia corrisponde di guerra sempre durante il primo conflitto mondiale.