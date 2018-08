A Pompei riemerge la Domus "Vintage"

ROMA, 3 AGO - Stucchi colorati che rievocano i marmi più preziosi, antichi e rarissimi decori che il raffinato padrone di casa aveva voluto mantenere negli ambienti di rappresentanza della sua dimora affacciata sul Vicolo dei Balconi. A Pompei gli scavi in corso nella Regio V restituiscono nuovi tesori e riscrivono la storia di quella che era indicata come la Casa di Giove. "Una domus con decori 'vintage' in I stile - anticipa all'ANSA il direttore Osanna - il cui proprietario doveva essere facoltoso e colto, conscio del valore di pitture già allora centenarie". Nell'atrio riccamente colorato con finte lastre di marmo in rosso, nero, giallo e verde, anche un graffito che sembra prendere in giro il proprietario chiamandolo "Balbo l'Ateniese", con il riferimento ad un personaggio all'epoca molto noto che era stato proconsole di Creta e Cirene.