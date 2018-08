Trump, sui media Ivanka la pensa come me

ROMA, 3 AGO - Non esiste alcun dissidio fra Donald e Ivanka Trump sul ruolo dei media. Lo ha affermato in un tweet il presidente americano, dopo che ieri la figlia aveva affermato che "i media non sono nemici della gente", distanziandosi apparentemente dalla campagna del padre contro le 'fake news'. "Hanno chiesto a mia figlia Ivanka - scrive l'inquilino della Casa Bianca - se i media siano nemici della gente. Lei ha risposto correttamente di no. Sono le FAKE NEWS, che rappresentano una larga percentuale dei media, i nemici della gente!".