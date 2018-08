Figlio Osama bin Laden sposa figlia Atta

ROMA, 5 AGO - Hamza bin Laden, uno dei figli del leader di Al Qaida, ha sposato la figlia di Mohammed Atta, la 'mente' dietro gli attacchi dell'11 settembre. Lo rivelano i fratellastri del giovane in esclusiva al Guardian che qualche giorno fa ha intervistato la madre di Osama. Secondo Ahmad e Hassan al-Attas, Hamza ha assunto un ruolo di leader all'interno dell'organizzazione terroristica e ha intenzione di vendicare il padre, ucciso in un raid dei militari americani in Pakistan sette anni fa. Hamza è il figlio di Osama e Khairiah Sabar, una delle sue tre mogli, che viveva con lui nel compound di Abottabad. "Non sappiamo dove si trovi, ma crediamo sia in Afghanistan", hanno rivelato al quotidiano britannico i due fratellastri. Negli ultimi due anni i servizi segreti occidentali hanno intensificato la caccia ad Hamza, considerato una figura chiave per gli appartenenti e i sostenitori di Al Qaida.