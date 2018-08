Grecia: nuovi vertici servizi emergenza

ROMA, 6 AGO - Il governo greco ha nominato nuovi responsabili dei principali servizi di emergenza in risposta alle polemiche seguite agli incendi dello scorso mese vicino ad Atene. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro Alexis Tsipras. Sostituiti dai loro vice i capi delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Una decisione che arriva dopo due giorni dalle dimissioni del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Il governo è stato fortemente criticato per la sua risposta agli incendi, che hanno causato la morte di almeno 90 persone. Alimentate da forti venti, le fiamme si sono diffuse attraverso la penisola dell'Attica, con la località turistica di Mati tra le zone più colpite. Secondo la Bbc alcuni esperti hanno messo in evidenza gli errori commessi dalle autorità nella gestione dell'emergenza. Avrebbero indirizzato gli automobilisti proprio sulla via dove si e' sviluppato l'incendio e non avrebbero lanciato l'allarme in tempo cosi' da consentire a residenti e turisti di fuggire.