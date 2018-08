Caporalato: Pd, sì ad aumento ispettori

FOGGIA, 7 AGO - "Negli ultimi tre anni abbiamo fatto passi importanti: la legge di contrasto al caporalato ha permesso un aumento di controlli molto significativo. Ma non basta. Bisogna aumentare queste attività preventive se il governo è in grado di proporre una azione che aumenti subito le forze in campo degli ispettori del lavoro noi la sosterremo senza se e senza ma". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina a Foggia. "Io chiedo al governo - ha continuato Martina - di non smantellare quanto fatto fino ad ora ma di migliorarlo. Noi dobbiamo tutti insieme migliorare queste azioni. Io sono qui per proporre al governo un patto di lavoro che superi le divisioni politiche e unisca le forze di tutti noi per combattere questa piaga".