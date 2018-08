Tv: Bellucci sarà Modotti per De Angelis

ROMA, 7 AGO - Monica Bellucci sarà Tina Modotti, la famosissima fotografa friulana rivoluzionaria, nata nel 1896 e morta a Città del Messico nel 1942. Radical Eye: The Life and Time of Tina Modotti è il titolo della miniserie internazionale. Lo ha annunciato Variety che ha pubblicato anche la prima immagine dell'attrice nei panni della donna che è diventata un personaggio leggendario. Dietro la macchina da presa Edoardo De Angelis conosciuto per il film Indivisibili e che al prossimo Festival del Cinema di Roma (dal 18 al 28 ottobre ndr) presenterà il suo nuovo film 'Il vizio della speranza'. La miniserie dovrebbe essere in sei puntate, recitata in spagnolo, inglese e italiano. Time of Tina Modotti sarà prodotta dalla Pinball London di Paula Vaccaro insieme al marito Aaron Brookner, che hanno scritto la sceneggiatura, insieme alla produttrice spagnola Elena Manrique e ai messicani AG Studios fondati da Alex Garcia. Fotografa. Attrice. Attivista. Ribelle sempre e comunque. Bellissima e coraggiosissima.