Accordo Berlino-Madrid su respingimenti

BERLINO, 08 AGO - Le trattative della Germania con la Spagna sui respingimenti immediati al confine di migranti che hanno già chiesto asilo in Spagna "si sono concluse". Lo ha affermato la portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Eleonore Petermann, in conferenza stampa a Berlino. I migranti potranno essere respinti in Spagna nel giro di 48 ore, ha affermato la portavoce di Horst Seehofer. La misura vale a partire dall'11 agosto. "Madrid non ha chiesto nulla in cambio", ha chiarito, rispondendo a una domanda.