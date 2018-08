Iran: Zarif, da Trump solo propaganda

TEHERAN, 8 AGO - L'onestà non è mai stata una virtù degli americani e le mosse e le affermazioni del presidente Donald Trump sono "solo propaganda": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Secondo quanto riporta l'agenzia Irna, Zarif ha detto ai giornalisti dopo la riunione di gabinetto di oggi che Trump non nutre alcuna sensibilità nei confronti del popolo iraniano e degli impegni internazionali. "Trump è contro il popolo iraniano perche' la prima sanzione che ha reimposto era contro l'acquisto di 200 aerei passeggeri", ha sottolineato il ministro. "Abbiamo avuto due anni di intensi negoziati con loro e il risultato è stato l'accordo sul nucleare, da cui l'amministrazione Trump si è ritirata - ha proseguito -. Immaginate solo se avessimo un altro giro di negoziati con loro, come possiamo fidarci che loro tengano fede al nuovo accordo?".