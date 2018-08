Chiuso lo storico Hafa Cafè di Tangeri

(ANSAmed) - RABAT, 8 AGO - Una delle terrazze del Caffè Hafa di Tangeri è stata demolita per ordine del sindaco della città. L'indirizzo storico dal quale Paul Bowles osservava 'The Sheltering Sky', luogo d'incontro tra Beat generation statunitense e 'maudits' europei, è al momento chiuso. Niente tè alla menta da sorseggiare con lo sguardo perso tra due mari che si incontrano lì davanti, Atlantico e Mediterraneo, e due continenti, Africa ed Europa, divisi da appena 15 km. La terrazza era abusiva, secondo il sindaco Bachir Abdellaoui, e la legge prevede che sia abbattuta senza preavviso. Tra gli avventori del bar che ha aperto i battenti nel 1921 si ricordano anche Jimi Hendrix, i Beatles, i Rolling Stones, Jean Genet e William Burroughs. Il locale fa ormai parte del patrimonio culturale di Tangeri dal 2015 ed è sottoposto a vincoli dal ministero della Cultura. Non può essere restaurato o modificato senza autorizzazioni. Resterà chiuso fino a che i lavori di demolizione della terrazza abusiva non saranno terminati.