800 sl, Paltrinieri argento europeo

ROMA, 8 AGO - Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento negli 800 sl agli europei di nuoto di Glasgow. L'olimpionico azzurro ha chiuso al secondo posto in 7:45.12 cedendo lo scettro sulla distanza all'ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 7:42.96. Bronzo al tedesco Florian Wellbrock (7:45.60). Per Patrinieri è la seconda medaglia dopo il bronzo nei 1500.