Hit parade, in vetta Travis Scott

ROMA, 10 AGO - Anticipato dal video Stop Trying To Be Good, in cui appare anche la fidanzata Kylie Jenner, il nuovo album di Travis Scott, Astroworld, debutta in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana. Il 'parco divertimenti' del rapper di Houston scalza dalla vetta Irama, secondo con Plume, seguito dal rapper canadese Drake con Scorpion. In una top ten a tutto rap, quarto Capo Plaza con il suo 20, poi Carl Brave con Notti brave, Gemitaiz con Davide, Sfera Ebbasta con Rockstar, Ultimo con Peter Pan, che perdono tutti una posizione. Nono, in risalita, il cantautore Calcutta con Evergreen. Chiude ?, l'album di XXXTentacion, astro nascente del nuovo rap Usa ucciso in Florida a 20 anni. Tra i singoli resta in vetta il tormentone estivo Amore e Capoeira della coppia d'oro Takagi & Ketra con Giusy Ferreri & Sean Kingston. Tra i vinili domina L'imboscata di Franco Battiato, forse anche sull'onda dell'emozione legata alle informazioni incerte (e smentite) sulla salute dell'artista.