Gb: esplosione in una fabbrica, un morto

LONDRA, 11 AGO - Un'esplosione si è verificata ieri pomeriggio in una fabbrica inglese che produce prodotti per la Difesa vicino a Salisbury, nel sud-ovest: il bilancio delle vittime è di un morto e di un ferito, ricoverato in condizioni gravi, ma stazionarie. Le fiamme, scatenatesi dopo l'esplosione, sono state contenute e non ci sono rischi per le persone che vivono nei dintorni, ha reso noto la polizia, che sta ancora cercando di capire l'origine dell'esplosione. La fabbrica fa capo alla Chemring Countermeasures, che produce tra le altre cose strumenti di difesa anti-missile per aerei, navi e piattaforme terrestri. L'azienda ha aperto anche un'indagine interna.