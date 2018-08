Taiwan: incendio in ospedale, 14 morti

PECHINO, 13 AGO - Un incendio al Taipei Hospital di New Taipei City, a Taiwan, ha causato 14 morti nel bilancio provvisorio dei media locali che annovera circa 20 feriti, di cui alcuni gravi. I vigili del fuoco hanno individuato il focolaio al settimo piano dove erano ricoverati 32 pazienti: l'allarme è scattato alle 4:36 (22:36 di domenica in Italia), mentre le fiamme sono state domate in un'ora con l'impiego di 76 mezzi e 208 pompieri. Le autorità locali hanno precisato che sono in corso indagini per far luce sull'incidente.