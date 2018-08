Postino non consegna 6.000 lettere

ROMA, 15 AGO - Ha accumulato migliaia di lettere e pacchi senza consegnarli ai destinatari per oltre dieci anni. Un postino indiano è stato licenziato dopo che il suo 'tesoro' di 6.000 missive è stato scoperto per caso da un gruppo di ragazzini che giocavano nel vecchio ufficio postale dove lavorava, in un villaggio nello stato di Orissa. Lo riporta la Bbc. Jagannath Puhan, questo il nome del postino pigro, si è giustificato dichiarando all'Hindustan Times che per molti anni ha avuto problemi di deambulazione e non era in grado di consegnare la posta. La maggior parte delle lettere accumulate, la più vecchia risale al 2004, sono state danneggiate dall'umidità o dalle termiti, ma ne sono state recuperate 1.500 e ora saranno consegnate ai legittimi proprietari.