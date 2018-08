Cdm, 5 milioni e revoca concessione

ROMA, 15 AGO - Uno stanziamento immediato per interventi urgenti di cinque milioni di euro, la dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi, un giorno di lutto nazionale. Sono le prime misure del governo, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Il premier Giuseppe Conte riunisce nella prefettura di Genova un Consiglio dei ministri straordinario, cui prendono parte Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli. Al termine della riunione, il presidente del Consiglio conferma l'intenzione del governo di non attendere le verifiche sul crollo ma di avviare subito "la procedura per la revoca della concessione alla società Autostrade, perché non c'è dubbio che non ha adempiuto ai suoi obblighi".