Migranti:Malta, Italia ne accoglie parte

ROMA, 15 AGO - "L'Italia aderisce all'iniziativa di ridistribuzione dei migranti a bordo della Aquarius". Lo comunica il governo di Malta, specificando che "in seguito all'annuncio di un'azione di cooperazione congiunta tra cinque Stati membri per ridistribuire tutti gli immigrati a bordo dell'Aquarius, il governo italiano ha contattato il governo maltese per partecipare all'iniziativa". "I migranti a bordo dell'Aquarius - spiega il governo maltese - sono sbarcati a Malta oggi dopo una concessione che ha consentito alla nave di entrare nei suoi porti, nonostante non vi fosse nessun obbligo legale di farlo. I Paesi partecipanti sono ora Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Italia. "Questo - conclude il governo di Malta - riguarderà tutti i 141 migranti a bordo dell'Aquarius e altri 60 migranti salvati in mare in un'operazione nell'area Sar di Malta, ridistribuiti in altri Stati membri in uno scenario di concreta solidarietà europea".