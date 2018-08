Trump revoca sicurezza a ex capo Cia

WASHINGTON, 16 AGO - Donald Trump ha deciso di revocare il nullaosta di sicurezza all'ex capo della Cia John Brennan e sta valutando una analoga misura per altri nove ex dirigenti, accusati di una 'caccia alle streghe' per le ipotesi di ingerenza russa nella campagna presidenziale. Brennan giudica la decisione un "abuso di potere" e altrettanto fanno i dem. Trump ha definito i dirigenti dell'intelligence al vaglio "sleali" e "persone non buone".