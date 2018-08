Schumacher: nessun trasferimento Maiorca

ROMA, 16 AGO - "La famiglia Schumacher non intende trasferirsi a Maiorca": lo conferma all'Ansa la portavoce della famiglia di Michael Schumacher, Sabine Kehm, dopo le indiscrezioni che ipotizzavano il trasferimento dell'ex campione di F1 dalla Svizzera alla cittadina di Andratx. Sulla vicenda c'è anche da registrare una precisazione del consiglio comunale della cittadina della Baleari che definisce le parole attribuite alla sindaco Katia Rouarch "non corrette e probabilmente risultato di errata interpretazione o incomprensione, forse dovuta alla traduzione della lingua. Il sindaco di Andratx ha confermato che la famiglia Schumacher ha acquistato una casa a Port d'Andratx, tuttavia non ha fornito alcuna informazione su un possibile trasferimento della famiglia Schumacher nel nostro comune. Sulla vicenda la nostra sindaco non ha mai detto che la nostra cittadina si stava preparando a ricevere la famiglia Schumacher".