Pd: Martina, ripartiamo dai fischi

ROMA, 21 AGO - I fischi ricevuti ai funerali di Genova e il tema dello scollamento tra il Pd e il suo elettorato non devono essere nascosti. Lo dice il segretario del Pd, Maurizio Martina a Non Stop News, trasmissione di informazione in onda su Rtl 102.5: "Negare che ci sia questa difficoltà - spiega - sarebbe sbagliato, bisogna guardare in faccia il problema, essere onesti intellettualmente e riconoscere che il tema c'è. Da quei fischi dobbiamo ripartire per cambiare. Dobbiamo rimetterci in strada e lavorare concretamente. Non possono, invece, essere accettare provocazioni e falsità come quelle ascoltate da alcuni ministri. È stato un gravissimo errore del governo. Di fronte a fatti come questi il Paese ha bisogno di una guida che unisca e che non divida", conclude.