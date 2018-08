Mattarella non va al festival Venezia

ROMA, 22 AGO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà presente a Venezia il prossimo 29 agosto per la serata di gala inaugurale del Festival del cinema. In segno di lutto, a seguito dei gravi eventi dolorosi di Genova e del Parco del Pollino, il Presidente - riferisce una nota - ha deciso di restare in sede. Nel formulare auguri di ogni successo alla 75/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il Presidente ribadisce l'importanza del settore per l'Italia e conferma il grande apprezzamento per quanti vi operano.