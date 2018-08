Minervini, racconto ritorno razzismo Usa

ROMA, 23 AGO - Il ritorno del razzismo, dell'odio dei bianchi verso i neri nel film What You Gonna Do When The World's On Fire? (Che fare quando il mondo è in fiamme?) che Roberto Minervini che vive negli Stati Uniti racconta nel film in concorso a Venezia 75. "Gli afroamericani ammontano a 40 milioni (il 12% della popolazione USA), dei quali 10 milioni vive ben al di sotto della soglia di povertà, 4 milioni sono ufficialmente disoccupati e 1 milione marcisce in carcere" dice il regista che ha scritto sul numero di settembre della Rivista del Cinematografo. Che fare quando il mondo è in fiamme? E' ambientato a New Orleans nell'estate del 2017 tra la comunità nera del Sud americano. Una riflessione sul concetto di 'nero' in America dopo Louisiana (The Other Side) e Stop the Pounding Heart. "L'escalation di violenza è iniziata nel luglio 2016, con le uccisioni a sangue freddo" dice Minervini che sottolinea la "ricomparsa in pompa magna di un sentimento popolare che pareva essersi estinto: la "paura dell'Uomo Nero".