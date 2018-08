No colpe presidi su certificazioni false

ROMA, 23 AGO - "Eventuali responsabilità connesse ad autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica": lo precisa in tema di vaccini il Miur, che oggi, alla presenza del ministro Marco Bussetti, ha tenuto un incontro con le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza scolastica.