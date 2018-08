Si rompe tubo, allagato Tribunale Bari

BARI, 24 AGO - La rottura di un tubo dell'acqua in un bagno, ha causato l'allargamento di un intero piano del Palazzo di giustizia di piazza De Nicola a Bari, dove hanno sede Tribunale civile, Corte di appello e, a causa della inagibilità dell'immobile di via Nazariantz, alcune cancellerie penali e il Tribunale del Riesame. L'ufficio notifiche e l'ufficio esecuzioni al piano terra del palazzo, sono stati inondati d'acqua fino all'altezza di scrivanie e computer, tutti saltati a causa di un corto circuito. Il tubo si è rotto nella notte e solo stamattina, all'apertura degli uffici, lo hanno scoperto i cancellieri. L'acqua è stata drenata con appositi macchinari, gli addetti alle pulizie hanno raccolto - raccontano - più di cento secchi, e ci hanno messo ore per ripulire tutto il piano. Anche alcuni fascicoli si sono bagnati e l'ufficio è rimasto chiuso per l'intera mattinata. Sono ancora al lavoro i tecnici informatici per ripristinare pc e stampanti.