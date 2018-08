A settembre attesi 13 mln di vacanzieri

ROMA, 26 AGO - Oggi al via il controesodo, ma per tanti le vacanze devono ancora cominciare. Lo ricorda Federalberghi sottolineando che a settembre sono attesi nelle strutture ricettive italiane più di 13 milioni di turisti. Un flusso in crescita, che negli ultimi 10 anni ha visto aumentare le presenze settembrine in Italia del 36%.(+52,7% per gli stranieri e +18,8% per gli italiani)."Se si riuscisse a prolungare la stagione di due mesi -sottolinea il presidente Bernabò Bocca- avremmo quasi 230mila occupati in più"