Zimbabwe: neo presidente Mnangagwa giura

(ANSA-AP) - HARARE, 26 AGO - Emmerson Mnangagwa ha giurato ufficialmente come presidente dello Zimbabwe dopo le contestate elezioni del mese scorso e dopo che, due giorni fa, la Corte costituzionale aveva respinto il ricorso per brogli da parte dell'opposizione. Un "domani luminoso" si profila per il Paese, ha detto il neo presidente nel corso della cerimonia che si è svolta tra gli applausi della folla radunata nella stadio nazionale di Harare. Mangagwa ha anche annunciato un'inchiesta sulla morte di sei manifestanti durante gli scontri con l'esercito subito dopo il voto. Mnangagwa, già braccio destro del padre-padrone del Paese, Robert Mugabe, si era insediato in novembre dopo che Mugabe era stato costretto alle dimissioni da un intervento dei militari. E, alla testa del partito Zanu-Pf (lo stesso di Mugabe) aveva poi vinto di misura le presidenziali del 30 luglio contro lo sfidante Nelson Chamisa che non è intervenuto alla cerimonia ribadendo che la vittoria gli è stata scippata.