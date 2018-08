Crollo ponte, traffico in tilt

GENOVA, 27 AGO - Gravi disagi sulle strade di Genova, in particolare sul nodo di Sestri Ponente, per il primo lunedì dal rientro dalle ferie dopo il crollo del ponte Morandi. Disagi anche a Bolzaneto in uscita dal casello autostradale e sulla viabilità cittadina e criticità a Borzoli, unico sbocco per la Valpolcevera da ponente. In autostrada si registrano rallentamenti tra la A12 e la A7 e ai caselli di Genova Aeroporto e Bolzaneto.