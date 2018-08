Oettinger, Italia non paga a Ue 20mld

BRUXELLES, 27 AGO - "Dobbiamo correggere le cifre" che il vicepremier Luigi Di Maio ha dato sul contributo italiano all'Ue, "non sono 20 miliardi all'anno", questa cifra "è una caricatura". Lo ha ribadito il commissario Ue al bilancio Guenther Oettinger in un'intervista a Politico.eu, ricordando che "l'Italia paga 14, 15, 16 miliardi l'anno ma se si prende in conto quel che ricevono dal bilancio Ue, questo lascia un contributo netto sui 3 miliardi l'anno". E i fondi Ue, aggiunge, vanno ai "programmi di coesione, ricerche e infrastrutture, per esempio al tunnel di base del Brennero" in quanto gli stati membri "sono in ultimo i beneficiari della politica di bilancio europea". Sulla minaccia di veto al bilancio Ue, "ne prendiamo nota, ma non abbiamo intenzione di reagire", ha detto Oettinger, che ha ammesso che "sino a due anni fa l'Europa dava troppo poco sostegno all'Italia" sui migranti. Da allora, però, "la Commissione sta facendo quello che è in suo potere" per aiutare l'Italia, perciò questa "ha in noi un partner".