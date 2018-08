Alpinista morto e 3 dispersi in A.Adige

BOLZANO, 27 AGO - Un alpinista è morto e tre compagni di cordata risultano dispersi in alta val Martello. Secondo le prime informazioni, l'incidente si sarebbe verificato a 3.000 metri di quota. Un membro della cordata sarebbe precipitato per 150 metri decedendo sul colpo. Per il momento non si conosce la nazionalità degli scalatori. Sul posto sta operando il soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso Pelikan.