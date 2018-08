Scossa di magnitudo 6.2 in Indonesia

ROMA, 28 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata oggi davanti alla costa sudoccidentale dell'isola di Timor, in Indonesia. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 100 chilometri a sudest di Kupang, con un ipocentro ad una profondità di 8,6 chilometri. Per ora non si hanno notizie di un rischio tsunami.