Pullman migranti a Rocca di Papa

ROMA, 28 AGO - Sono giunti a Rocca di Papa a bordo di un pullman i primi migranti, che erano a bordo della nave Diciotti, partiti stamane dall'hotspot di Messina. Ad accoglierli il centro 'Mondo Migliore', che li ospiterà per poi distribuirli in varie Diocesi italiane. Il pullman è arrivato davanti al centro tra i saluti romani e il canto dell'inno di Italia da una parte e gli applausi ed i cartelli "Welcome" dall'altra. I migranti salutavano dai finestrini la folla.