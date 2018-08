NAPOLI Preso reggente clan, folla contro agenti 29/08/2018 - 16:30

A Napoli Ps in difficoltà per 15 minuti. Perquisizioni in corso

NAPOLI, 29 AGO - La Polizia ha arrestato a Napoli il reggente del nuovo clan Marfella-Mele, attivo nel quartiere Pianura della città: si tratta di Vincenzo Castello, 34 anni compiuti lo scorso 14 agosto, soprannominato "o' mamuozzo". Gli agenti della sezione Volanti del commissariato San Paolo hanno bloccato l'uomo, ritenuto a capo di una nuova alleanza tra le famiglie camorristiche Marfella e Mele, in piazza San Giorgio. Castello era armato di pistola e, quando è stato preso, un gruppo di persone della zona ha tentato di strapparlo dalle mani degli agenti. I momenti di tensione sono durati una quindicina di minuti. Gli agenti stanno ora perquisendo la sua abitazione. Ieri, colpi di pistola sono stati esplosi da ignoti contro colui che è ritenuto il suo braccio destro. (ANSA).