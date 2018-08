Migranti: 800 fermi tra Turchia e Grecia

ISTANBUL, 29 AGO - Maxi-operazione della gendarmeria turca per bloccare centinaia di migranti e rifugiati al confine con la Grecia, che sarebbero stati pronti a cercare di oltrepassare il confine senza regolari documenti. Un totale di 808 persone sono state fermate oggi nei distretti di Uzunkoy, Enez, Ipsala e Meric, nella provincia nord-occidentale di Edirne. Secondo l'agenzia Anadolu, si tratta di cittadini di nazionalità afghana, pakistana, bengalese, eritrea, birmana, egiziana, marocchina, algerina, irachena, iraniana e palestinese. Tutti sono stati trasferiti in centri di permanenza temporanei, in attesa di valutarne lo status.