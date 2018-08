Crollo ponte, riunioni in Regione

GENOVA, 30 AGO - Riunione stamani tra tecnici di Cassa depositi e prestiti e rappresentanti di Enti locali in Regione Liguria su vari temi legati all'emergenza di ponte Morandi. Sono riunioni tecniche su varie tematiche tra cui trasporti, risarcimenti e protezione civile. Nel pomeriggio in Regione, Autostrade presenta il piano per la demolizione e la ricostruzione del ponte.